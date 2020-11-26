Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные власти

В Украине начали активно обсуждать возможный локдаун в Украине. Источники в правительстве нам намекнули, что жесткий карантин все-таки введут и, наиболее вероятно, на новогодние праздники. "Сегодня" пообщались с представителями властей в пяти самых больших городах и узнали подробности.

Киев

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В столице могут закрыть метрополитен и наземный общественный транспорт, однако такого распоряжения пока не было.

Так, заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон заявила, что такое решение должно приниматься на уровне правительства.

"Необходимо решение Кабинета министров о закрытии метро. И мы будем его выполнять. Что же касается технической стороны вопроса, то у нас есть уже опыт закрытия метро, как это было в марте этого года", – сказала она.

В "Киевпастрансе" отмечают, что пока им не поступало никаких распоряжений по поводу локдауна. Сейчас они работают в том же режиме, что и раньше.

Львов

В городе введут локдаун, если правительство примет такое решение. Мэр города Андрей Садовой в комментарии "Сегодня" объяснил, что правительство забрало у городов полномочия, касающиеся карантина. Теперь они обязаны выполнять все поручения.

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При этом глава города напомнил, как сам Кабмин признавал, что локдаун убьет экономику.

"Думаю, что правительство прежде консолидирует позицию с областными городами. Если же о позиции правительства местная власть узнает из интернета, то это не сработает", – подчеркнул Садовой.

Днепр

В Днепре на новость о возможном локдауне отреагировали спокойно. В городе не боятся закрытия метро, поскольку это не основной способ перемещения местных жителей: метро небольшое.

Кроме того, власти заявили, если решение примут на центральном уровне, вопрос рассмотрит городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Что касается дистанционного обучения, то эта система уже отработана, начиная с марта", – сказала представитель мэрии Днепра Юлия Витвицкая.

Одесса

В Одессе также не боятся новогоднего локдауна, но предупреждают о больших проблемах с общественным транспортом.

Так, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что система "дистанционки" уже всем знакома. Детям и родителям еще в августе объяснили, как будем учиться, если школы закроют. Тем более, что некоторые ученики учатся дома и сейчас.

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Что касается транспорта, местные жители напоминают, если введут такие ограничения, как весной, "в транспорте будет мало людей, а очереди на улице длиной в несколько сотен метров".

Харьков

Харьков готов к введению локдауна в любой момент, заявили в мэрии.

По словам представителя горсовета, чтобы наладить дистанционную учебу, нужно максимум пару дней. Тем более, родители довольны формой "дистанционки" поскольку система упрощает работу взрослым – сообщает о домашних заданиях и оценках детей.

Также власти добавили, что закрытие метро не так страшно, ведь наземным транспортом, хоть и с пересадками, но все-таки возможно добраться в другой конец города.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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