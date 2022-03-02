Очередная атака Харькова — ракета попала в здание горсовета

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Агрессор атаковал здание Харьковского горсовета. Об этом сообщил заместитель главы местной ОГА Роман Семенуха. Он заявил, что это было прямое попадание крылатой ракетой.
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Агрессор атаковал здание Харьковского горсовета. Об этом сообщил заместитель главы местной ОГА Роман Семенуха. Он заявил, что это было прямое попадание крылатой ракетой.
Новость дополняется...
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