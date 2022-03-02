Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Очередная атака Харькова — ракета попала в здание горсовета

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессор атаковал здание Харьковского горсовета. Об этом сообщил заместитель главы местной ОГА Роман Семенуха. Он заявил, что это было прямое попадание крылатой ракетой.

Реклама

Новость дополняется...










В закладки





Копировать ссылку

Ссылка скопирована
















Реклама на segodnya.ua
Реклама
























Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News






Подписаться









Самые важные и интересные новости всегда под рукой



«Сегодня» в Telegram



Подпишись на RSS-канал












Рекомендации segodnya.ua



Далее по теме
























 


Все новости



Украина































Показать еще










Реклама на segodnya.ua
Реклама






















Избранное
 
Наши авторы




Игорь Серов

Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР
Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня





Александр Марущак

Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева
Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня





Татьяна Очеретяная

В Сумской области оккупанты отказываются воевать с ВСУ – сдаются или бегут к границе
Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня



Творческая команда








Бустерная доза вакцины от COVID-19









 


Новости экономики












Ньюсмейкер





София Ковнир



София Ковнир


Редактор Украина Сегодня








Смотреть все статьи







Видео-контент












Новости политики












Скандал с зарплатами полицейских












Новости спорта













Ньюсмейкер





Юлия Гаврилюк



Юлия Гаврилюк


Редактор Украина Сегодня








Смотреть все статьи







Что думают украинцы?












Новинки технологий












Война на Донбассе












Лучшие рецепты












Все новости



Последние новости



















Показать еще

















Наши ангелы-хранители






Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ. 

 Герої не вмирають! 








Истории подвигов








"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...



Слава Україні!









ТОП-вакансии




Самые востребованные в Украине




1



Продажи



57,4 тыс.






2



IT-сфера



50,2 тыс.






3



Банки, инвестиции, лизинг



26,1 тыс.






4



Маркетинг, реклама, PR



22,3 тыс.






5



Транспорт, логистика



20,2 тыс.





На кого еще высокий спрос?






Валюта


Курс гривни сегодня














Валюта


Цена (грн)






Доллар США ($)


29.25






Российский рубль (₽)


0.3645






Евро (€)


33.17










 



Угроза вторжения России







Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?



Узнать











Опрос
 




 




Какой будет погода в феврале


Прогноз на целый месяц








Узнать











Рекорды Википедии


Топ известных украинцев









Тарас Шевченко






772 515 просмотров


Тарас Шевченко 







Леся Украинка






571 087 просмотров


Леся Украинка 














 372 660 просмотров

















267 095 просмотров

















262 961 просмотров











1 /2












Больше рекордов


















 






 
TV News



 
Covid’19








 
Главные темы













 
Погода














 
Гороскоп


























Украина








google news Подписаться на Google News



RSS лента


Изменить язык на: UA







Перейти к закладкам Закладки




Перейти к главным новостям
Главные темы



Перейти на сайт
Новости Украина 24



Мы в социальных сетях







 







Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с

правилами использования

файлов cookie.








Принять