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Очередное нарушение: в Харькове бал-маскарад закончился уголовным делом

19 октября, 18:44

Виталий Семченко Виталий Семченко

О нарушении узнали из социальных сетей

В Харькове полиция открыла уголовное производство из-за проведения студенческого бала в одной из гостиниц города.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили информацию о том, что 16 октября в гостинице по проспекту Независимости состоялся бал-маскарад.

Отмечается, что мероприятие, вероятно, проводилось с нарушением карантинных требований и норм.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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Ранее в мэрии Харькова рассказали, что в маскараде, который действительно состоялся 16 октября, участвовали танцевальные команды из девяти вузов города.

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/ Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

Напомним, это не первый скандал в Харькове из-за нарушения карантина. 3 октября там прошел концерт, посвященный Дню учителя. Поздравить педагогов приехала Оля Полякова, а послушать ее пришли более двух тысяч человек.

Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал местную власть за проведенный концерт. Он отметил, что это было сделано в предвыборных целях.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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