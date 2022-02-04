Очередной антирекорд и вспышка "Омикрона": все о ситуации с COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировали новый антирекорд случаев заражения коронавирусом за сутки. Кроме этого, в стране все больше областей переходит в красную зону карантина.
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Антирекорд COVID-случаев
За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4381 ребенок и 873 медика.
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За прошлые сутки госпитализировали 4328 человек, зафиксировали 174 летальных исхода. Кроме этого, выздоровели 9497 человек.
Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.
Вспышка "Омикрона"
В Херсонской области обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Из 30 ПЦР-образцов 29 показали положительный результат на этот штамм. Об этом сказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.
"Из 30 ПЦР-образцов 29 показали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляции, но и о том, что он стал доминирующим", – написал Ромаскевич.
Доминирующий штамм
Скоро штамм "Омикрон" вытеснит ранее преобладавшую "Дельту". Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Санврач отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости придутся на середину февраля.
"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", – заявил Кузин.
Карантинные зоны
В Украине растет заболеваемость COVID-19, сейчас показатель превышает норму. В стране осталось только две желтые области.
Красная зона:
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область.
Желтая зона:
- Кировоградская область;
- Полтавская область.
Еще 20 регионов и Киев входят в оранжевую зону карантина.
Темпы вакцинации
За сутки 3 февраля в Украине 75 304 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получили две дозы – 14 728 642 человека, дополнительную дозу получили 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек.
Всего провели 30 589 327 прививок.
"Молнупиравир" для украинцев
В Украине скоро появятся таблетки от коронавируса. Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" 5 февраля.
"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтрактован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что в регионы уже была доставлена первая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19.
"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
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