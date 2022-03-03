Очевидцы агрессии российских оккупантов могут помочь Гаагскому трибуналу — куда обращаться

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.
С таким призывом обратился главный прокурор Гаагского суда Карим Хан.
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"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", — говорится в сообщении.
Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.
Присылайте документы, фото, аудио- и видео-файлы по электронному адресу:
Расследовать преступления против Украины будут международные учреждения: