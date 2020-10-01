Очевидец о пожарах на Луганщине: Страшнее обстрела из "Градов" (фото)

От обстрела можно спрятаться в подвал, а от огня и дыма бежать некуда, говорит Николай Мягкий

На Луганскую область обрушились пожары такой силы, что вызванные ими последствия вполне сравнимы с разрушениями от обстрелов боевиков из ракетной системы залпового огня "Град". Об этом сайту "Сегодня" рассказал очевидец пожара, житель Северодонецка Николай Мягкий.

"Сейчас в городе смог, дышать нечем. Все началось днем 30 сентября. Очагов было несколько, на линии разграничения. Я считаю, что этот пожар – какая-то провокация. Погода – не жаркая, поэтому можно делать выводы..., – акцентировал внимание журналиста свидетель. – Плюс к тому, вчера, 30 сентября началась песчаная буря. Ветер был такой силы, что передвигаться было практически невозможно, падали деревья, пожарным было работать очень сложно. У нескольких моих знакомых сгорели дома в ближайших к Северодонецку селах".

Реклама

По его словам, пострадавших очень много.

"Их эвакуировали в школы, где специально отменили учебу. Среди моих знакомых есть человек, которому я из-за пожара боюсь звонить… У него мать в поселке Вороново, в самом очаге. Этот мой приятель поехал ее спасать, но не смог проехать в это село… Неизвестно, жива ли эта женщина или нет…".

По словам Николая, 30 сентября реальность и обстановка вокруг напоминала кадры из фильма о конце света.

"Это было страшнее, чем обстрел из "Градов". Ведь от обстрела можно спрятаться в подвал, а от огня и дыма куда бежать? Когда огонь шел по лесу, то стоял гул, который сложно передать. Представляете? Плюс к тому, произошел сбой в электросистеме города, не работали светофоры", – говорит Николай.

А фотограф Алексей Ковалев на своей странице в Facebook выложил снимки из села Капитаново Новоайдарского района, расположенного неподалеку от линии разграничения, на которых можно видеть размах разрушений. От населенного пункта, в котором жило около сотни человек, фактически ничего не осталось.

Реклама

Напомним, следствие назвало четыре версии пожаров в Луганской области.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Журналисты "Сегодня" пообщались с местными жителями и властями этих населенных пунктов. Как оказалось, некоторые из них до сих пор на грани отчаяния – из-за стены огня они не могут добраться к своим родственникам и выяснить, живы ли те.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама