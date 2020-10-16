Одесса догоняет Харьков: в каких областях больше всего новых пациентов с COVID-19

В Украине за прошлые сутки обнаружили рекордное количество новых заразившихся – 5992. Самое больше число пациентов с COVID-19 было в Харьковской и Одесской областях.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
По данным Степанова, за минувшие сутки провели 56 899 тестов на коронавирус, из них 34 008 – методом ПЦР и 22 891 – ИФА.
Так, в списке областей с наибольшим приростом количества заразившихся оказались:
- Харьковская область – 544 новых случаев;
- Одесская область – 502;
- Киев – 455;
- Днепропетровская область – 423;
- Хмельницкая область – 414.
Отметим, в Украине остались только две области, где за сутки фиксируют менее 100 новых случаев COVID-19. Это Херсонская и Кировоградская области.
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Напомним, ранее мы писали, что до конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 20 тысяч человек. А уже с ноября в день может появляться до 10 тысяч новых случаев заболевания.
Кроме того, в Харьковской области стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. Госпитализировать больных уже "почти невозможно".
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