Один обстрел может привести к войне — Зеленский предупредил Запад

Президент Украины рассказал о необходимости введения санкций и уточнения по вопросу вступления в НАТО

Владимир Зеленский рассказал об опасности эскалации / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Санкции в отношении России должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину, заявил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности в интервью телеканалу CNN.

Зеленский отметил, что он не согласен с позицией, согласно которой санкции должны быть наложены только после того, как произойдет потенциальное российское вторжение.

Реклама

"Нам не нужны ваши санкции после того, как будут бомбардировки и после того, как по нашей стране будут обстреливаться, или после того, как у нас не будет границ, или после того, как у нас не будет экономики… зачем тогда нам эти санкции?" — сказал президент.

По словам Зеленского, необходимо как минимум обнародовать полный список санкций, которые Запад намеревается ввести в случае вторжения в Украину

"Когда вы спрашиваете, что можно сделать, можно сделать много разных вещей. Мы даже можем предоставить вам список. Самое главное — это желание. Если вы даже не можете раскрыть, что с кем будет, если начнется война… Я сомневаюсь, что она будет спровоцирована после того, как она произойдет", — добавил он.

Реклама

Опасность вторжения

Отвечая на вопрос о потенциальном ложном предлоге для войны с Россией, Зеленский сказал, что любые провокации очень опасны. Он отметил, что в Крыму и на оккупированных территориях одномоментно находится от 30 до 35 тысяч российских военных.

"Провокации, действительно, очень опасны, если имеется такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил Зеленский.

Президент Украины отметил, что соседние с ней страны разделяют опасения.

Реклама

"Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия, — Молдова знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными", — сказал он.

Необходимость вступления в НАТО

Президент Украины заявил, что партнерам по НАТО необходимо уточнить сроки, в которые страна может присоединиться к военному альянсу.

"Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные люди, мы не узколобые. Мы понимаем, что есть много разных рисков из-за НАТО, нет консенсуса вокруг других союзников, все говорят, что нам нужно пройти какое-то расстояние между Украиной и НАТО, что мы нужно пройти пешком. Все, что мы говорим, это сказать нам, сколько времени потребуется, чтобы преодолеть это расстояние?" — подчеркнул Зеленский.

Требования Зеленского

Накануне в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский поставил ряд требований к Западу. Он заявил, что Украина заслуживает честного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.

Президент отметил, что Украина имеет право требовать гарантии безопасности, и поэтому в четвертый раз будет созывать гарантов Будапештского меморандума.

"Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

Также он предложил провести встречу лидеров Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции.

Президент подчеркнул, что Нормандский процесс переговоров по Донбассу, как и обмен пленными, должен быть разблокирован.

Угроза вторжения России