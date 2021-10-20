Один выходной и личный помощник: интересные факты о работе украинского повара в Антарктиде

В честь Международного дня повара украинские полярники поделились интересными фактами о работе представителей этой профессии в Антарктиде. Как оказалось, повар обязательно входит в состав каждой экспедиции.
Соответствующий пост опубликовал на странице в Facebook Национальный антарктический научный центр.
Самые интересные факты о работе украинского повара в Антарктиде
- Повар обязательно входит в состав каждой экспедиции. На станции его называют "первый после бейскомандера", потому что от его мастерства часто зависит настроение всех.
- Чтобы работать поваром в Антарктиде, мало уметь вкусно готовить. Еще в экспедицию надо рассчитать продукты на весь год, а затем организовать их правильный расход, хранения и тому подобное. Ведь ближайший супермаркет – за 15 тыс. км, и соседи далеко, поэтому "за солью" не сбегаешь. Так, специальное образование и опыт работы – обязательные требования к этой позиции.
- На станцию почти не покупают полуфабрикатов и готовой пищи, поэтому большинство блюд, в том числе хлеб, кисломолочку, сладости, повар делает сам.
- Повар работает 6 дней в неделю, а воскресенье – выходной. Вместо него по очереди готовят другие.
- Повар готовит обед и ужин, на которые собирается вся команда, а вот завтрак каждый "придумывает" себе сам. Эта традиция еще от британцев и связана с разным графиком работы участников экспедиции.
- На день рождения каждого зимовника повар непременно делает торт, украшая его в соответствии с предпочтениями и работы именинника. А для самого повара торт может создавать вся команда или же те, кто хорошо готовил по воскресеньям.
- Каждую пятницу на "Вернадском" происходит общая уборка: каждый приводит в порядок то помещение, которое достается ему на этой неделе. Но повар еженедельно убирает одно и то же помещение – кухню.
- Некоторые повара готовят блюда в соответствии с днем недели. Например, четверг – рыбный день, среда – для чего-нибудь сладенького, а в пятницу, когда после уборки бейскомандер призывает всех к пиву, – надо что-то "похрустеть" к напитку.
- Повар является одним из самых озадаченных участников экспедиции, ведь его график не зависит от времени года или погоды. Поэтому он единственный, кто не вступает в дневные и ночные дежурства.
- Как бонус повар имеет помощника в виде дневного дежурного, а еще – невероятный вид из окна второго этажа на океан и горы.
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