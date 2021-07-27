Одинокая волна в штиль? Ждите шторм. Народный синоптик о погодных приметах

Прогнозировать погоду по народным приметам очень не просто. Коллаж "Сегодня"
Самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань утверждает, что народные приметы по прогнозированию погоды действительно работают. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".
По его словам, для более точного прогноза нужно смотреть в совокупности на несколько примет.
"Все народные приметы работают. Но предсказывать погоду по ним непросто, одна-две-три приметы не дадут точной картины на длительный период. Нужно подобрать семь различных примет: по Солнцу, по Луне, по поведению птиц и животных и только тогда делать вывод о том, какая будет погода на длительный период. Некоторые приметы работают на день вперед или на несколько часов. Например, если в штиль на море или океане появляется одинокая волна – значит где-то бушует шторм, который через пять-шесть часов дойдет туда, где появилась волна", – рассказал Горбань.
- Леонид Горбань — человек уникальный. Ему скоро исполнится 82 года, и он — единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед. Еще он уникален потому, что по образованию не метеоролог, а... инженер-механик, подполковник, имеющий 34 года военной выслуги.
- Народный синоптик дал прогноз погоды на август – говорит, в Украине будет сухо и жарко, но в конце месяца возможны проливные дожди.
- Осенью Горбань прогнозирует два бабьих лета, морозы и ранний снег, а также рассказал, когда украинцам ждать первых морозов и какой приятный сюрприз нас ждет в октябре.
- А вот зимой синоптик обещает ледяные дожди, лютые морозы и снежные бураны, но не обойдется из без потепления, причем сразу после Нового года.