Одни из первых в Украине: "Сады Днепра" сертифицировалась по стандарту Global G.A.P. GRASP

"Сады Днепра" подтвердили свое соответствие международному стандарту Global G.A.P. Наличие такого сертификата является сигналом для иностранных импортеров о качестве и безопасности продуктов.

В этот раз предприятие сертифицировалось не только по основному модулю, но и успешно прошло аудит в блоке Global G.A.P. GRASP, подтверждающем высокий уровень социальной ответственности и соответствие общеевропейским нормам.

Компания "Сады Днепра" является участником корпорации "Алеф". Свою деятельность предприятие начало в 2016 году и сейчас является одной из самых динамично развивающихся украинских компаний по выращиванию и экспорту яблок. "Сады Днепра" известны также высокотехнологичным оборудованием – с 2019 года на базе производства функционирует автоматизированная линия сортировки яблок, которая способна обработать 12 тонн фруктов в час.

Также на базе компании строится самое крупное в Украине холодильное хранилище для яблок, где впервые в стране внедрена система динамической газовой среды (ACR), которую еще называют "системой управления дыханием". Одним из инвесторов программы развития компании является известный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

"Все европейское общество давно уже работает с таким видом сертификации, как Global G.A.P. GRASP, и мы, конечно же, не хотим отставать. Блок GRASP, в первую очередь, означает то, что все сотрудники нашего предприятия являются социально защищенными. Основа сертификата Global G.A.P. GRASP – самодекларация о надежной социальной практике: все работники устроены официально и имеют возможность получать все социальные выплаты. Если говорить более глобально, то они просто социально защищенные люди", - отметили представители компании.

Чтобы пройти аудит, компания продемонстрировала штатное расписание, чтобы доказать официальное трудоустройство всех сотрудников. Также было показано, каким образом начисляется заработная плата, чтобы аудитор был уверен в прозрачности этого процесса. Было доказано соблюдение всех налоговых отчислений и наличие социальных выплат.

В Украине "Сады Днепра" в числе первых, кто получил сертификат, свидетельствующий о высокой социальной ответственности европейского уровня.

Справка. За 4 года существования компания "Сады Днепра" вышла на международный рынок и поставляет яблоки элитных сортов в страны Европейского союза, Азии и Ближнего Востока. Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев (https://vadymiermolaiev.info/). Заместитель председателя совета корпорации – Станислав Виленский. Стратегией бизнесов-участников "Алеф" является деятельность, направленная на постоянное совершенствование процессов и внедрение инноваций.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама