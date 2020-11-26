Одним абзацем. Нужно ли готовиться к новогоднему локдауну в Украине

Власти все чаще говорят о необходимости жестких ограничений

Заявление главы МВД Арсена Авакова о необходимости жестких ограничений на четыре недели стало недвусмысленным сигналом от властей о том, что карантин по выходным – это только начало перехода к полному или частичному локдауну.

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Что говорили о локдауне в Украине 26 ноября одним абзацем:

Конкретных дат введения новогоднего локдауна пока нет, но похоже его не избежать – эта тема поднимается в заявлениях Минздрава, ОП, а теперь и МВД. Об этом говорят и наши источники в Кабмине и Офисе президента – вероятно, ограничения введут в конце декабря. Из позитива – власти придумали, как помочь бизнесу и обещают предупредить о жестком карантине заранее – за 7-10 дней. Пока мы приближаемся к последнему "карантину выходного дня", после которого власти обещают решить, нужно ли вводить дополнительные ограничения. Статистика новых случаев заражения показывает – закрытия на уикенды помогают мало. В регионах готовы закрывать транспорт и переводить школы на дистанционку, но ждут официальных распоряжений, пока же только некоторые города отказались от масштабных гуляний на праздники. Аналитики предрекают падение украинской экономике и рост доллара, который может побить рекорды. Но развала экономики бояться не стоит. Масштабный карантин активно поддерживают врачи – медицинская система действительно может не выдержать, а до вакцинации контролировать заражение можно только максимально изолировав людей друг от друга.

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Напомним, в Грузии ввели жесткий карантин аж на два месяца – до конца января будут действовать жесткие ограничение от комендантского часа до запрета междугородних перевозок.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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