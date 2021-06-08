Українська
$ 27,19
33,08
  1. Последние новости Украины

Одним абзацем. О чем говорили Зеленский и Байден

8 июня, 08:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор – что обсудили политики

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Разговор состоялся перед первым заграничным турне американского президента, которое он совершит в Европу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Реклама

О чем говорили президенты 7 июня

В ходе разговора глава Белого дома заявил, что он будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины и ее стремления двигаться вперед. И пригласил Зеленского в Белый дом этим летом. Также они обсудили вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей Плана действий по членству в Альянсе. Кроме того, президент США заявил, что является противником реализации "Северного потока – 2", а также поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Также они обсудили прогресс Украины во внедрении ключевых реформ. Владимир Зеленский рассказал о запланированных шагах по снижению влияния олигархов на жизнь страны, заявив, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Отметим, это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

В тренде
Альпинистка-аферистка: почему возник скандал вокруг восхождения украинки на Эверест

Что еще происходило в Украине и мире, смотрите в новостях "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Разговор Зеленского и Байдена: подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимум
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимумЭкономика
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктовУкраина
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограничений
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограниченийЭкономика
Коротко и по делу. Почему Россию
Коротко и по делу. Почему Россию "бомбит" из-за формы сборной Украины на Евро-2020Украина
Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельник
Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельникУкраина
Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)
Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять