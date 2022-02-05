Одним абзацем. Все, что надо знать о скандале в Могилянке

Студенты требуют отставки министра из-за вмешательства в университетский процесс и подтасовку фактов

27 января состоялся второй тур выборов президента вуза / Коллаж "Сегодня"

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата. Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избрание победителя. Все из-за нарушений во время голосований. В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации.

Все, что нужно знать о скандале в Могилянке

В Киево-Могилянской академии разгорелся настоящий скандал из-за перевыборов президента вуза. В выборах победил кандидат Сергей Квит. Однако Министерство образования объявило новый конкурс на должность, несмотря на избранного победителя. Студентов возмутил этот факт, и они вышли на акцию протеста. Студенты Киево-Могилянской академии не согласились с решением министра образования Украины Сергея Шкарлета о назначении перевыборов президента вуза. Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". 4 февраля студенты все же вышли на акцию протеста. Они требуют отставки министра образования Сергея Шкарлета с должности из-за вмешательства в университетский процесс и подтасовку фактов.

Реклама

Ранее мы писали: