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Одним абзацем. Все, что нужно знать о масштабной хакерской атаке на Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 20:55
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В течение дня не работали некоторые банковские системы, а также важные сайты украинских ведомств
Некоторые ресурсы до сих пор не работают/Фото: коллаж: "Сегодня"
Некоторые ресурсы до сих пор не работают/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 15 февраля, Украина страдает от масштабной хакерской атаки. Не работали сайты важных ведомств и банковские приложения.

Что известно о масштабной хакерской атаке?

Все началось с проблем в мобильном приложении "Приват24". В нем наблюдались трудности с входом. Большинство пользователей не могли загрузить приложение в течение нескольких часов. Тогда и появилась информация, что это возможная хакерская атака на "ПриватБанк". В скором времени в банке сообщили, что последствия атаки устраняются. По состоянию на 20.00 "Приват24" работает. Масштабный сбой произошел и в "Ощадбанке". Приложение банка прекратило свою работуне некоторое время. Пользователи "Ощад24/7" не могли зайти в кабинет пользователя. Им поступало уведомление об ошибке. По словам некоторых украинцев, ни кассы банка, ни терминалы, ни банкоматы не работали с утра до обеда 15 февраля. Позже в "Ощабданке" подтвердили, что была совершена DDoS-атака. В пресс-службе утверждают, что сейчас наблюдается замедление работы приложения. О масштабном сбое в работе банка сообщили еще днем, когда украинцы массово жаловались в соцсетях. С чем именно это было связано и сроки полного устранения проблем, не уточнили. Кроме приложений украинских банков, не работали и важные сайты – Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Днем 15 февраля сайт Министерства обороны Украины не открывался. Получить доступ к нему было невозможно, даже если попытаться несколько раз обновить страницу. В Минобороны сайту "Сегодня" сообщили, что выясняют причину сбоя. Тогда же одну из предыдущих и одновременно неожиданных версий того, почему "лег" сайт Минобороны, наши источники в Кабмине назвали то, что в последние дни на этот ресурс много визитов из-за внешнеполитической ситуации. Следом за сайтом Минобороны перестал работать и портал Вооруженных сил Украины. При переходе на главную страницу сайта появлялось сообщение "Невозможно получить доступ к сайту" и "Превышено время ожидания ответа от сайта". Центр информационной безопасности при СНБО подтвердил информацию о масштабной DDoS-атаке. По состоянию на 20:00 при переходе на сайт Министерства обороны появляется сообщении, что ресурс находится на техническом обслуживании. Сайт ВСУ тоже не работает. Вечером стало известно, что рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.

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