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Одним абзацем. Все, что нужно знать о признании Путиным "ЛДНР"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 07:58
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Путин подписал указ о признании независимости псевдореспублик
На скандальный указ Путина уже отреагировали в мире/Фото: коллаж: "Сегодня"
На скандальный указ Путина уже отреагировали в мире/Фото: коллаж: "Сегодня"

21 февраля президент Российской Федерации признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ подписал соответствующий указ. На это остро отреагировали многие мировые лидеры.

Все, что нужно знать о признании Путиным "ЛДНР"

21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники. Из-за скандального решения Путина президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР". Грузия между тем осудила признание Россией независимости сепаратистских регионов псевдореспублик. Президент страны Саломе Зурабишвили отметила, что это повторение сценария, вызвавшего оккупацию 20% Грузии в 2008 году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением России о признании так называемых "ЛДНР". Генсек отметил полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он записал очередное видео. Глава государства заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы. В 4:00 по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу. В ходе его постпред США при ООН назвала действия России "явной атакой" на суверенитет и территориальную целостность Украины. США считают действия РФ попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину. Также отметили, что Путин "разорвал в клочья Минские соглашения" и не верят, что он на этом остановится. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают решение Российской Федерации о признание "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины. По словам спикера МИД Олега Николенко, подобными действиями российская сторона грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Представитель МИД отметил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия в настоящее время применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ.

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