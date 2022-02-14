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Одним абзацем. Все, что нужно знать об авиаситуации в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 07:15
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Авиакомпании отменяют рейсы в Украину и из страны из-за угрозы вторжения РФ
Международные авиакомпании боятся, чтобы их самолеты летали в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"
Международные авиакомпании боятся, чтобы их самолеты летали в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине нестабильна ситуация с авиаперевозками. Это связано с угрозой вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Недавно авиакомпания KLM отменила все полеты в воздушном пространстве Украины, а самолет SkyUp неожиданно сел в Кишиневе, так и не долетев до Киева

Все, что нужно знать об авиаситуации в Украине

Авиакомпании боятся пускать свои самолеты из-за угрозы вторжения России на территорию Украины. 12 февраля о прекращение всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM. Решение было принято после получения новых рекомендаций по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пассажиры пока не получили никаких инструкций, а это уже не первый подобный случай в последнее время. Еще 24 января немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее переносившая свой рейс из Мюнхена в Киев, отложила отлет своего самолета. 13 февраля авиакомпания заявила, что рассматривает возможность полного прекращения полетов над Украиной, однако окончательное решение еще не было принято. В тот же день самолет Фуншал-Киев приземлился в Кишиневе, не долетев до украинской столицы. Оказывается, воздушное судно находилось в лизинге и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной. Также появилась информация, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что уже с понедельника, 14 февраля, воздушное движение над Украиной может быть полностью закрыто. Он посоветовал как можно скорее вернуться домой всем находящимся за рубежом украинцев, поскольку, по его мнению, в ближайшие две недели это будет сложно сделать. В то же время официальных заявлений о закрытии воздушного пространства над Украиной не поступало, заверил эксперт в сфере авиа Богдан Долинце. О том, что Украина не закрывает свое воздушное пространство, заявили и в Министерстве инфраструктуры. Там объяснили, что у части перевозчиков начались проблемы из-за колебаний на рынках страхования. Поэтому украинские власти должны предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что рынки страховых услуг уязвимы для информационного поля. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Поскольку некоторые авиакомпании отменяют рейсы в Украину, а наши граждане находятся за пределами государства, то возвращать их обратно будет МИД. В то же время, этому будут помогать и туроператоры. Кроме того, Украина заявила о потенциальной опасностиполетов в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Там не рекомендуют летать почти всю неделю. Это связано с тем, что на прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем. Из-за отмены авиарейсов, Кабинет Министров назначил заседаниена 20.00 13 февраля. Его целью было рассмотрение предложения, как поддержать авиакомпании, чтобы рейсы в Украину и из Украины не отменялись. Во время срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины

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