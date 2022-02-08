Одним абзацем. Все, что нужно знать об избиении советника генпрокурора Зураба Адеишвили

После нападения неизвестные скрылись с места инцидента

Зураба Адеишвили после избиения госпитализировали/Фото: коллаж: Ministry of Justice of Georgia/"Сегодня"

В Киеве неизвестные на улице избили советника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили. Мужчину госпитализировали.

Все, что нужно знать о нападении на советника генпрокурора

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля. На Зураба Адеишвили напали прямо посреди улицы. В полиции нападение подтвердили, но в то же время фамилии потерпевшего не разглашают. Предварительно установлено, что к мужчине подошли четыре человека. Они начали его избивать, а потом скрылись. После этого на место вызвали медиков, потерпевшего госпитализировали. Пока это событие было зарегистрировано в Печерском районе. Правоохранители разыскивают виновников инцидента. В каком состоянии потерпевший, в полиции не говорят. На нападение отреагировала Ирина Венедиктова — никаких подробностей она не сообщила, лишь отметила, что Адеишвили — сильный человек. Зураб Адеишвили в Украине с 2014 года. До этого он проживал и работал в Грузии. Был министром юстиции при президентстве Михеила Саакашвили. Связано ли нападение с его прежней работой — выясняют в полиции.

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