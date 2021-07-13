Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке Авакова

Владимир Зеленский и Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внезапно подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 13 июля.

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Аваков поблагодарил коллег за службу и опубликовал неоднозначное фото. Министр не назвал причину своего решения, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Раде сообщили свои версии произошедшего. Тем временем в парламентской фракции "Слуга народа" назвали вероятных преемников Авакова. Также президент Зеленский предложил свою кандидатуру на пост главы МВД. Как оказалось, президент желает видеть в кресле министра внутренних дел нардепа от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Дениса Монастырского. Сам Монастырский ответил согласием на предложение возглавить МВД. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спокойно отреагировал на заявление Авакова, отметив, что смена членов правительства – это "нормальный эволюционный процесс".

Заявление главы МВД об отставке в скором времени должны рассмотреть депутаты Верховной Рады. После соответствующего заседания парламента Аваков уступит место новому министру или же останется в кресле еще на несколько лет.

Напомним, в июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил в том, что до осени перестановок в правительстве не планируется, в том числе не планировалась и отставка Авакова. Позже уже замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что слухи об отставке министра внутренних дел начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения. Также в СМИ появилась информация, что якобы у Зеленского хотят уволить Авакова.

Сам же глава МВД ранее назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

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