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Одним абзацем. Все о волне массовых "минирований" в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 января, 09:15
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С начала года в нашей стране участились анонимные сообщения о "взрывчатке"
Злоумышленники анонимно сообщают о "минировании"/Коллаж: "Сегодня"
Злоумышленники анонимно сообщают о "минировании"/Коллаж: "Сегодня"

В Украине продолжается волна "минирований" важных городских объектов. Особенно часто звонки о взрывчатке поступают в Киеве.

Все, что нужно знать о вчерашнем "минировании" объектов

В четверг, 20 января, в Киеве с утра поступило сообщение о "минирование" гимназии №191. Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в полиции. На место инцидента выехали взрывотехнические службы и кинологи. Дети были вынуждены отправить домой и не продолжать учебу в течение дня. Впоследствии стало известно, что "взрывчатку" заложили в Офисе президента Украины. Сообщение о "минировании" поступило в колл-центр СБУ. Поэтому людей не пускали на улицу Банковую, рядом стояла скорая помощь. По словам полицейского, вход на территорию Офиса президента временно был приостановлен, однако сотрудники Офиса при предъявлении удостоверения могли пройти на работу. В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавней кибератаке на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране. Стоять за этим могут организаторы, так или иначе связанные с РФ. В МВД уточняют, что по закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. В свою очередь, в пресс-службе СБУ нам сообщили, что в течение 2021-2022 годов ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч. В то же время наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы. Кроме того, в столице есть "план взаимодействия", в рамках которого предполагается, что спасатели могут не выезжать на все объекты, если "минирование" является массовым. При этом полиция и взрывотехники обязаны выезжать и реагировать на каждое подобное сообщение. По мнению психолога, в больших городах "минерам" интереснее устраивать подобное из-за большого скопления людей и возможного резонанса. У таких "минеров" есть возможность посеять панику среди множества людей, что может способствовать появлению неуправляемой реакции. К тому же, сообщая о "минировании", организаторы получают, как минимум, удовольствие в предвкушении реакций на звонок.

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