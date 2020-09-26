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Одного из выживших в авиакатастрофе Ан-26 оперируют: он в тяжелом состоянии

26 сентября, 03:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Госпитализировали одного из военных, который выжил в авиакатастрофе

Одного из пострадавших в результате падения самолета Ан-26 оперируют, его состояние оценивается как тяжелое.

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Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает "Суспільне"

По его словам, еще один человек в военном госпитале в состоянии шока, проходит обследование, предварительно, серьезных травм у него нет.

Отмечается, что в больницу госпитализировали одного из военных, который выжил в авиакатастрофе.

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

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Также мы писали о том, что к выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.

К слову, президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков чугуев авиакатастрофа
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