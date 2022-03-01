Офицеры добивают своих – пленный из РФ рассказал о зверствах в своей армии (видео)

Российские военные понимают, что их отправили не "освобождать Украину", а на верную смерть

Еще один военный РФ попал в плен / Фото: Коллаж: Сегодня

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Накануне задержан еще один военный РФ. Звоня по телефону своим родителям в Россию, он рассказал о том, что на самом деле происходит на войне в Украине.

"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", – рассказал россиянин.

Этому "воину" повезло больше, чем другим: он попал в плен в Украину. На видео видно, как захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.

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Солдат боится и за судьбу родных и просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.

Оккупантам говорят, что Зеленский уже объявил о капитуляции

Российские военные уже получают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал указ о капитуляции".

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Об этом рассказал оккупант, попавший в плен. По его словам, россияне получили команду "показать мощь российской армии".

"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", – сказал военный РФ во время допроса.

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