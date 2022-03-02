Офицеры российского ОМОНа прозрели в Украине – шокирующий брифинг в Киеве

Пленные офицеры российского ОМОНа дали пресс-конференцию в Киеве, на которой заявили, что их обманывали историями об "украинских нацистах".
"Когда мы в России находились, по средствам массовой информации говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует фашистский режим, что националисты и нацисты захватили власть в свои руки, что обычным людям нужно избавиться от этого, условно говоря, "ярма", – рассказал российский подполковник Дмитрий Астахов.
По словам пленного, они "сомневались, до конца не понимали ситуацию".
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"Я лично для себя, когда мы только сюда зашли, посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров – Усика и Ломаченко, это мои герои. Эти люди готовы взять в руки оружие, они говорят – мы вас сюда не звали. И мне становится стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины", – заявил Астахов.
Его поддержал омоновец Евгений Спиридонов:
"Говорят про "хирургические вмешательства" ракетных подразделений, которые где-то уничтожают воинские части – это все неправда. Каждую ночь слышны сирены. Ложишься спать и молишься, чтобы снаряд не прилетел в тебя. Тут такие же люди, все хотят жить – дети, матери. Хотелось бы, чтобы прекратили эти авиаудары".
Старший сержант полиции РФ Евгений Плотников рассказал о подготовке к войне:
"Как осознали позже, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее – еще летом 2021 года. Также собирали учения, все подразделения Росгвардии – ОМОН, СОБР и Вооруженные силы. Также в этот состав входили подразделения из Чечни и Дагестана".
ООН требует от России прекратить войну
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска.
За проголосовало 141 государство. Такой результат был встречен аплодисментами.
Против было пять вместе с Россией. В ее "антиукраинскую коалицию" вошли Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.