Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Офицеры российского ОМОНа прозрели в Украине – шокирующий брифинг в Киеве

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 23:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пленные призвали Кремль прекратить обстрелы
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Пленные офицеры российского ОМОНа дали пресс-конференцию в Киеве, на которой заявили, что их обманывали историями об "украинских нацистах".

"Когда мы в России находились, по средствам массовой информации говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует фашистский режим, что националисты и нацисты захватили власть в свои руки, что обычным людям нужно избавиться от этого, условно говоря, "ярма", – рассказал российский подполковник Дмитрий Астахов.

Реклама

По словам пленного, они "сомневались, до конца не понимали ситуацию".

"Я лично для себя, когда мы только сюда зашли, посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров – Усика и Ломаченко, это мои герои. Эти люди готовы взять в руки оружие, они говорят – мы вас сюда не звали. И мне становится стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины", – заявил Астахов.

Его поддержал омоновец Евгений Спиридонов:

"Говорят про "хирургические вмешательства" ракетных подразделений, которые где-то уничтожают воинские части – это все неправда. Каждую ночь слышны сирены. Ложишься спать и молишься, чтобы снаряд не прилетел в тебя. Тут такие же люди, все хотят жить – дети, матери. Хотелось бы, чтобы прекратили эти авиаудары".

Старший сержант полиции РФ Евгений Плотников рассказал о подготовке к войне:

Реклама

"Как осознали позже, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее – еще летом 2021 года. Также собирали учения, все подразделения Росгвардии – ОМОН, СОБР и Вооруженные силы. Также в этот состав входили подразделения из Чечни и Дагестана".

ООН требует от России прекратить войну

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска.

За проголосовало 141 государство. Такой результат был встречен аплодисментами.

Против было пять вместе с Россией. В ее "антиукраинскую коалицию" вошли Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Реклама
Воздержались 35, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Доставляла припасы для своей семьи. Во время обстрелов Харькова погибла член ОБСЕ Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять