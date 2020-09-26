Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба официально обнародовал полный список имен и фамилий военных, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Харьковом.

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Как известно, погибли 26 человек, один выжил.

Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.;

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.;

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капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.;

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.;

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.;

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.;

Прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.;

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младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.;

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.;

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.;

солдат военной службы по контракту Вильховой Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.;

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.;

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солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.;

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.;

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.;

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.;

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.;

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.;

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.;

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.;

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.;

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.;

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.;

солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.;

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.;

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев. На борту самолета находились 27 человек – 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один человек – курсант Вячеслав Золочевский.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур и поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

На данный момент найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит приступить к расследованию причин, условий и обстоятельств трагедии, чем займется созданная Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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