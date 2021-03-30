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Офис президента отмыли после погромов: как теперь выглядит здание (видео)

30 марта, 10:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Журналисты даже узнали, сколько стоила работа по очистке фасада здания, – сумма впечатляет

Офис президента наконец отмыли от последствий протестов 20 марта. За право привести в порядок здание на Банковой боролись сразу 10 клининговых компаний.

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Компании-победителю понадобилась неделя, чтобы стереть граффити. Фасад, говорят, должны были чистить дважды, потому что краска хорошо въелась.

Ранее журналисты узнали, сколько примерно стоит такая работа. Речь шла о 300 000 грн. Кроме этого, в Офисе президента должны купить новые двери. Пока вместо них стоят фанерные.

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Разрисованные вандалами двери хотели выкупить как арт-объект, но администрация отказалась. Как рассказывала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, изуродованные двери никому не отдадут, а отправят на реставрацию.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", на передаче "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция, и назвал акцию "художественной".

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Офис президента

Источник: Сегодня

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