Выжившие. Что говорят местные о пожарах в Луганской области

Нынешние пожары в Луганской области стали самыми трагическими за последнее время – 9 человек погибли, как минимум 14 травмированы. Окруженными огнем оказались более 30 сел. Мы пообщались с местными жителями и властями этих населенных пунктов. Как оказалось, некоторые из них до сих пор на грани отчаяния – из-за стены огня они не могут добраться к своим родственникам и выяснить, живы ли те…

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Как рассказали нам очевидцы стихии, пожары начались около полудня в среду, 30 сентября. Огонь метр за метром охватил линию разграничения в Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком районах.

В свою очередь, украинские пограничники обнародовали видео, на котором видно, что огонь подобрался к КПП "Станица Луганская" и повредил одно из строений, из-за чего украинским пограничникам пришлось временно приостановить работу пункта.

"Сейчас в городе смог, дышать нечем. Все началось днем 30 сентября. Очагов было несколько, на линии разграничения. Я считаю, что этот пожар – какая-то провокация. Погода – не жаркая, поэтому можно делать выводы..., – рассказал нам очевидец пожара, житель Северодонецка Николай Мягкий. – Плюс к тому, вчера, 30 сентября началась песчаная буря. Ветер был такой силы, что передвигаться было практически невозможно, падали деревья, пожарным было работать очень сложно. У нескольких моих знакомых сгорели дома в ближайших к Северодонецку селах. Пострадавших людей очень много. Их эвакуировали в школы, где специально для этого отменили учебу. Среди моих знакомых есть человек, которому я из-за пожара боюсь звонить… У него мать в поселке Вороново, в самом очаге. Этот мой приятель поехал ее спасать, но не смог проехать в это село… Не известно, жива ли эта женщина или нет…"

По словам Николая, 30 сентября реальность и обстановка вокруг напоминала кадры из фильма о конце света.

"Это было страшнее, чем обстрел из "Градов". Ведь от обстрела можно спрятаться в подвал, а от огня и дыма куда бежать? Когда огонь шел по лесу, то стоял гул, который сложно передать. Представляете? Плюс к тому, произошел сбой в электросистеме города, не работали светофоры", – говорит Николай.

В селе Сиротино, которое находится в 2 км от Северодонецка и прилегающих к нему населенных пунктах нам рассказали, что из-за стихии пришлось эвакуировать местных жителей.

"Эвакуировали оттуда, куда успели подъехать. Частично огонь перекрывал дорогу машинам. Я и сам мчал по полю, в объезд пожара. Но, представляете, огонь мчал быстрее машины и в итоге перекрыл мне путь, пришлось снова объезжать. В пожарах пострадали два кладбища. Знаю о двух погибших в наших селах – эти старенькие люди не смогли выбраться из огня", – рассказал нам поселковый староста Василий Попов.

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По его словам, огонь к их поселку Вороново подбирается уже второй раз в этом году.

"Во-время летнего пожара огонь подобрался к поселку, но тогда, к счастью, обошел", – уточнили нам в селе.

В Песчаном (Станично-Луганский район) люди контролировали каждую искру, вышли с лопатами и прочим инструментом.

"Вчера горело все село Артема. Все в буквальном смысле. Когда мы тушили в одном конце, то загоралось в противоположном. Сгорели три пустых дома и повреждены еще три. Можно сказать, отделались легким испугом. Быстро вывозили стариков туда, где нет угрозы. Вышло все село, все до единого человека", – рассказала нам староста села Наталья Ушакова.

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Еще в одном селе, Половинкино Старобельского района, нам рассказали, что причиной считают нестандартное ЧП.

"Вчера у нас горело около 8 гектаров. Произошло замыкание на высоковольтной линии и искра подожгла траву. Сильный ветер разогнал пламя на сотни метров и погнал его к домам. Но пожарные успели залить пламя в 30 метрах от жилых домов, на помощь прибежали местные жители с лопатами", – говорит представитель поселка Анжела Сергиенко.

Как оказалось, всю ночь эвакуация проходила в селах Муратово и Капитаново, которые находятся в лесу.

"Эвакуировали 39 человек автобусами, остальные выехали на собственном транспорте. Людей просили забрать самое необходисмое, документы, – говорит представитель села Надежда Ниловко. – Люди выезжали кто куда. У нас постардавших домов нет, есть только сгоревшие. Сейчас комиссия подсчитывает. Кстати, только что мне сообщили, что Капитаново снова горит…"

Напомним, нынешние пожары в Луганской области стали уже третьими за последние три месяца – до этого с ними боролись в июле и начале сентября. Сейчас украинские военные заявили, что пожары возникли после обстрелов оккупантов.

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