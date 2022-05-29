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Ограничение продажи сахара и соли, День Киева и другие важные события 29 мая

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29 мая, 06:00
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В этом году празднование проходит в условиях военного положения, а в Украине ограничили продажу сахара и соли
Столица встречает День Киева в условиях военного положения, а высокие цены не остановили украинцев, скупающих сахар и соль. Коллаж "Сегодня"
Столица встречает День Киева в условиях военного положения, а высокие цены не остановили украинцев, скупающих сахар и соль. Коллаж "Сегодня"

Ежегодно в последнее воскресенье мая столица Украины отмечает День Киева. Кроме того, в супермаркетах начали ограничивать продажу соли и сахара.

Столица Украины отмечает День Киева

Ежегодно в последнее воскресенье мая столица Украины отмечает День Киева. Фиксированной даты у праздника нет, в этом году он выпадает на 29 мая, а празднование проходит в условиях военного положения. Датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основали три брата: Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. В честь первого из них и назвали город, а имена других увековечили в названия улиц, гор и кварталов города. В честь сестры назвали реку.

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Праздник, посвященный столице Украины, не праздновали до 1980-х годов. В 1982 году Киеву исполнилось 1500 лет. Это событие отметили масштабными мероприятиями, но затем о праздновании снова забыли.

В Донецке сообщают о взрыве склада боеприпасов российских оккупантов

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимическом заводе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.

Kalush Orchestra, Beissoul & Einius и другие. В Берлине и Киеве пройдет благотворительный концерт-телемарафон Save Ukraine

В воскресенье, 29 мая, одновременно в Берлине и Киеве пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar.

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Цель телемарафона — собрать средства для закупки медицинского оборудования для здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим гражданским и военным в результате войны. Сбор средств будет проходить через глобальную фандрейзинговую платформу UNITED24, а все донаты будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

В Украине ограничили продажу сахара и соли

В супермаркетах начали ограничивать продажу соли и сахара. Об этом пишут местные СМИ. Например, один из крупных супермаркетов отпускает не больше 5 килограмм сахара в одни руки, соли – не больше двух пачек.

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