Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ограничения возвращаются. В Украине в ближайшее время ужесточат карантин

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
6 сентября, 10:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, кто получит привилегии
Минимум половину осени мы будем жить в карантине. Коллаж "Сегодня"
Минимум половину осени мы будем жить в карантине. Коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время желтой зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.

Реклама

Об этом он сообщил во время эфира "Завтрака с 1+1".

Однако главный санитарный врач подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.

Читайте также: В Киеве введут локдаун? Мы проверили слухи (обновлено)

Что запрещается в желтой зоне?

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Реклама

Также напомним, с 1 сентября действует ряд "карантинных" запретов в учебных заведениях Киева.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять