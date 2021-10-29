Огромные очереди на прививку и паника: украинцы напуганы из-за COVID-вакцинации (фото, видео)

Медперсонал отправляет всех в живую очередь, а центры штурмуют толпы людей

Штурм центров вакцинации в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы массово рванули вакцинироваться от коронавируса. Таким образом в поликлиниках и соответствующих центрах образовались огромные очереди и толпы людей.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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В поликлинике Харькова заметили огромную очередь на вакцинацию

В Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.

Подробности

Мужчина записался поликлинику на вакцинацию через медицинскую информационную систему Helsi.

"В коридоре куча сумасшедших, которые орут про живую очередь. Людей, которые пришли по записи на время, медсестра посылает на**й в живую очередь. Рассказывают про вчерашнюю пи***лку. Зачем я записывался на время — непонятно", – пишет мужчина.

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Толпа штурмует центр вакцинации в киевском МВЦ

На территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от COVID-19, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку, передает "РБК-Украина".

Несколько десятков желающих вакцинироваться столпились прямо у входа в центр вакцинации. Обычно здесь стояли организованные очереди метрах в 10 от входа, персонал пропускал отдельно электронную очередь и живую. Но из-за того, что электронная очередь сегодня сбилась, образовалась толпа, и все в порядке живой очереди пытаются попасть на прививку.

Что происходит в центре вакцинации в Киеве. Фото: РБК-Украина

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Толпы людей образовались в Киеве на вакцинацию. Фото: РБК-Украина

Толпы штурмуют центры вакцинации. Фото: РБК-Украина

Людей на вакцинацию очень много. Фото: РБК-Украина

CoronaVac нет?

По состоянию на 29 октября в одной из киевских поликлиник сообщили, что у них закончилась вакцина CoronaVac. В результате люди остались шокированы и началась паника.

В поликлинике создалась огромная очередь на вакцинацию от коронавируса.

"Вакцина CoronaVac уже закончилась. У людей паника. Вот такая вот жесть", – прокомментировал очевидец.

На Минском массиве очередь из желающих вакцинироваться

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19?

Украинцам, которые переболели COVID-19, тоже нужно делать прививку от коронавируса. Медики советуют вакцинироваться спустя три месяца после выздоровления, однако можно и раньше.

При этом прививку нельзя делать раньше, чем через 28 дней с момента начала болезни.