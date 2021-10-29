Огромные очереди на прививку и паника: украинцы напуганы из-за COVID-вакцинации (фото, видео)

Украинцы массово рванули вакцинироваться от коронавируса. Таким образом в поликлиниках и соответствующих центрах образовались огромные очереди и толпы людей.
Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".
В поликлинике Харькова заметили огромную очередь на вакцинацию
В Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.
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Подробности
Мужчина записался поликлинику на вакцинацию через медицинскую информационную систему Helsi.
"В коридоре куча сумасшедших, которые орут про живую очередь. Людей, которые пришли по записи на время, медсестра посылает на**й в живую очередь. Рассказывают про вчерашнюю пи***лку. Зачем я записывался на время — непонятно", – пишет мужчина.
Толпа штурмует центр вакцинации в киевском МВЦ
На территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от COVID-19, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку, передает "РБК-Украина".
Несколько десятков желающих вакцинироваться столпились прямо у входа в центр вакцинации. Обычно здесь стояли организованные очереди метрах в 10 от входа, персонал пропускал отдельно электронную очередь и живую. Но из-за того, что электронная очередь сегодня сбилась, образовалась толпа, и все в порядке живой очереди пытаются попасть на прививку.
CoronaVac нет?
По состоянию на 29 октября в одной из киевских поликлиник сообщили, что у них закончилась вакцина CoronaVac. В результате люди остались шокированы и началась паника.
В поликлинике создалась огромная очередь на вакцинацию от коронавируса.
"Вакцина CoronaVac уже закончилась. У людей паника. Вот такая вот жесть", – прокомментировал очевидец.
На Минском массиве очередь из желающих вакцинироваться
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).
Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19?
Украинцам, которые переболели COVID-19, тоже нужно делать прививку от коронавируса. Медики советуют вакцинироваться спустя три месяца после выздоровления, однако можно и раньше.
При этом прививку нельзя делать раньше, чем через 28 дней с момента начала болезни.
"Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2", – говорится на сайту.
В Минздраве добавили, что если человек заболел ковидом после того, как получил первую дозу вакцины, вторую прививку могут отсрочить.
"Вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки – до 3 месяцев", - добавили власти.
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19?
Минздрав составил список случаев, при которых вакцинация от коронавируса может быть опасна. Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок).
Однако такие решение принимает только врач, исходя из диагноза пациента и списка Минздрава. Справки о противопоказаниях прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, всего 1% населения нельзя делать прививку.
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