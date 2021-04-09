Охрана Медведчука, шпионаж, избиение журналистов – что известно о фирме "Шторм", которую обыскивает МВД

Территория на Трухановом острове, где провели обыск, вероятно досталась незаконно – об этом свидетельствуют расследования журналистов

Сотрудники Офиса генпрокурора и спецназ МВД провели массовые обыски на территории охранной фирмы "Шторм" – в Киеве, на Трухановом острове 9 апреля. Чтобы прорваться, пришлось использовать вертолеты и строительную технику.

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Первым об этом сообщил один из руководителей ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Позднее источник "Сегодня" в МВД косвенно подтвердил это сообщение:

"Цель обыска – найти необходимые следствию предметы либо документы. Что касается информации о привлечении спецназа, авиации и строительной техники для возможного демонтажа ограждений, то могу сказать, что привлечено все, что посчитало необходимым следствие".

Силу никто не применял

Позднее мы получили официальный комментарий от МВД: "Силу никто не применял. Как и авиацию, хотя об этом написали некоторые (об авиации написал Ренат Кузьмин). Представители базы беспрепятственно пустили силовиков на территорию для проведения следственных действий".

Как стало известно "Сегодня" – причиной обыска является тот факт, что застройка на территории базы, которую занимает фирма "Шторм", по мнению КГГА, была осуществлена незаконно. Об этом говорится в решении Подольского райсуда Киева, на основании которого проводился обыск. Копия этого документа оказалась в распоряжении "Сегодня".

Реклама Решение суда по поводу базы "Шторма" на Трухановом острове

"Шторм" – охранная компания Медведчука. Один из ее владельцев – Виктор Черный – соратник всем хорошо известного депутата ВР Ильи Кивы, в прошлом – ветерана АТО, который чудесным образом обратился в сторонника ОПЗЖ. Виктор Черный, как и Кива, имеет мандат депутата ВР от ОПЗЖ. А еще Черный – вице-президент Федерации боевого самбо Украины. Медведчук является почетным президентом этой федерации.

Виктор Черный, политик ОПЗЖ, один из владельцев фирмы "Шторм". Фото: Wikipedia

Другие владельцы "Шторма" – Иван Бойченко, Андрей Мартынов, Константин Иванов. Директором, судя по данным в открытых источниках, сейчас является Константин Иванов. Мартынов – помощник депутата Черного, Бойченко – помощник Медведчука.

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Фактически "Шторм" занимается охраной первых лиц партии и их жен. Костяк состоит из 20-30 специально обученных человек. Среди них – экс-сотрудники "Беркута" и милиции времен экс-президента Виктора Януковича. Об этом есть много упоминаний в публичных источниках.

Нападали на журналистов, копавших под Медведчука

Отметился "Шторм" не только работой в качестве телохранителей политиков. Бойцов этой фирмы подозревают в шпионаже в интересах коммерческих структур и нападении на журналистов.

Так, весной 2019 года сотрудники "Шторма" захватили и удерживали в лесу журналистов программы "Наші гроші", которые пытались заснять с квадрокоптера дачу Медведчука. Отмечается, что по крайней мере один из "штормовцев" был вооружен.

Ранее, в 2017 году, бойцы "Шторма" напали на съемочную группу программы "Схемы", которая пыталась зафиксировать, как Медведчук в нарушении ограничения авиаперелетов в Россию, продолжает летать напрямую из Киева в Москву на своем частном самолете. Охранники били журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, отбирали у них камеру.

Журналистов программы "Наші Гроші" бойцы "Шторма" захватили и удерживали в лесу. Фото: detector.media

Шпионаж и стрельба в Киеве

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В декабре 2019 года директора "Шторма" Константина Иванова задержала СБУ. Одновременно в офисе фирмы – в Киеве, на Большой Васильковской, 23-б – прошли обыски.

"Иванов – один из личных охранников Медведчука. Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации", – сообщил об этом главред Цензор.Нет Юрий Бутусов.

25 февраля 2021 около центрального офиса ОПЗЖ в Киеве на ул. Шота Руставели полиция задержала микроавтобус с сотрудниками "Шторма". По данным МВД, задержанный автомобиль мог иметь отношение к нападению на активистов, протестовавших против застройки в Голосеевском районе. Тогда на стройплощадку прибыла группа лиц, открывшая огонь в воздух. По подозрениям СБУ, это могли быть бойцы "Шторма".

База на Трухановом острове могла быть получена незаконно

По данным журналистов, база на Трухановом острове, где сегодня МВД проводило следственные действия, захвачена "Штормом" не по закону. Труханов остров является рекреационной зоной, где запрещены частные постройки.

Однако по сообщению Bihus.info "Шторм" занял 11 тысяч кв. метров земли на острове и перекрыл доступ к берегу Днепра, а также построил на территории базы 2-х этажное здание и спортивную площадку.

База Шторма на Трухановом острове. Фото: bihus.info

Формально участок числится за районной общественной организацией "Клуб Козак". Именно через эту организацию, по данным Bihus.info, Виктор Медведчук получил около 10 га заповедной земли на берегу Днепра. Руководителем РОО "Клуб Козак" являлся Ян Марченко, в прошлом – помощник депутата Тараса Козака, против которого, как и против Медведчука введены санкции по решению СНБО.

Почему на "Шторм" наехали именно сейчас

К этой охранной фирме было много вопросов и раньше. Но сейчас – особый момент. По мнению политика Игоря Мосийчука, охранную компанию решили "зачистить" в связи с ростом напряжения на востоке страны.

"Насколько мне известно, в связи с обострением ситуации на Востоке страны на самом высоком уровне было принято решение о зачистке силовых структур, которые могут в случае нападения РФ организовать "пятую колону", – говорит Мосийчук.

По словам политика, несколько дней назад прокуратура получила разрешение на ликвидацию незаконного лагеря охранного агентства "Шторм" на территории Труханового острова, поскольку застройка на острове – запрещена.

"Власти много лет закрывали глаза на факт существования базы. Отмечу, что в 2015 году я занимался изучением деятельности этой охранной фирмы. По документам, в ней числиться 40-50 людей. Но в тренировках на Трухановом острове принимали участие от 200 до 300 человек. Причем, многие из них имеют плохую репутацию и имеют связи с криминальным миром", – говорит Мосийчук.

При этом, как отмечает политик, еще в 90-е, после раскола в УНА-УНСО Виктор Медведчук и СДПУ (о) вербовали в свои ряды оставшихся не удел членов этой организации. Некоторые из них стали членами партии, другие – боевиками.

"Мне неприятно об этом говорить, я сам был членом УНА-УНСО. Но, к сожалению, такой факт имел место. Действия полиции я поддерживаю. Ситуация на Донбассе в зоне проведения АТО сейчас очень тяжелая. И "пятая колона" в Киеве – самом сердце страны, нам точно не нужна", – говорит Мосийчук.

В ОПЗЖ уверяют, что никакой базы у них нет

"Сегодня" попросила прокомментировать ситуацию депутата от ОПЗЖ Илью Киву. По его словам, никакой базы у охранной компании "Шторм" на Трухановом острове нет:

"Это очередная акция давления на нашу политическую силу. Почему-то силовики решили, что на Трухановом находится база охранной компании "Шторм" и решили ее демонтировать. Но на самом деле там расположены предприятия, которые по договору охраняла фирма "Шторм"."

Также Кива отдельно подчеркнул, что сотрудники "Шторма" не были задержаны. "В момент вторжения силовиков, на Трухановом находилось не более 10 сотрудников охранного агентства. Остальные сотрудники фирмы там не присутствовали. Так, что этой спецоперацией власть ничего не добьется", – говорит политик.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта СБУ проверяет участников общественной организации "Украинский выбор". Ее также возглявляет Виктор Медведчук. Представителей "Украинского выбора" подозревают в содействии в 2014 году проведению незаконного "референдума" и выборов в оккупированном Крыму. Один из соратников Медведчука даже признался в призывах к выходу Крыма из состава Украины.

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