Охрана не пускала Тупицкого на рабочее место: прошел в КСУ как простой посетитель

Сотрудники Управления государственной охраны сегодня, 30 декабря, утром не пускали председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на его рабочее место.

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Об этом со ссылкой источник в КСУ сообщает УНИАН.

По словам собеседника, охрана не предоставила каких-либо письменных указаний по этому поводу. Однако известно, что команду не пускать Тупицкого дал лично начальник УГО Сергей Рудь. В конце концов руководитель секретариата КСУ заказал для Тупицкого пропуск как для посетителя, и ему удалось попасть на рабочее место.

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Также собеседник агентства отметил, что указание не пускать Тупицкого могло быть обусловлено тем, что в Офисе президента опасались: если он появится на работе, в КС проведут специальное пленарное заседание, посвященное ситуации с изданием президентом указа о временном отстранении Тупицкого.

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Вместе с тем собеседник агентства считает, что работники УГО, не пуская Тупицкого на работу, совершили уголовное преступление, поскольку помешали деятельности судьи. По этому поводу в суде были составлены акты для дальнейшего правового реагирования.

Журналист Алена Яхно также пишет в Facebook, что якобы вчера, 29 декабря, вечером охране КСУ поступило указание из Офиса президента не пропускать Тупицкого. Но руководитель секретариата суда сделал на Тупицкого временный пропуск как на посетителя.

Напомним, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Тупицкий не имел права созывать специальное заседание суда, где обсуждалась конституционность указа Владимира Зеленского.

А в Конституционном суде заявили, что указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи является неконституционным.

Также напомним, что 29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи.

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