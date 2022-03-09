Оккупант сдал украинцам оружие и форму. СБУ пришлось допрашивать его в свадебном костюме (видео)

Россиянин несколько дней бродил в украинских лесах, пока не сдался охотникам из теробороны

Еще один военный РФ сдался в плен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ ему пришлось сидеть в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Во время допроса захватчик рассказал, что обещали 3-4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения.

Однако на самом деле они, покинутые на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, прятались от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из теробороны".

"Интересно, как будет рассказывать потомкам "бравый" разведчик о своих подвигах в Украине? Расскажет ли, как в болотах на Черниговщине сжег свой БТР и потерял парадную форму, в которой планировал пройти торжественным маршем по Крещатику? Покажет ли это видео в костюме жениха?" – интересуются в СБУ.

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Российский пленник признался, что ехал на войну, а не на учебу

Российские военные, попадающие в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

По словам пленника, на захват Харькова российским войскам давали три дня.

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"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", – говорит пленный командир взвода.

Вместо легкой прогулки по Украине врага ожидал тотальный разгром. Из целого взвода захватчиков выжил только офицер (на видео) и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

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