Оккупантами повреждена линия, питающая Чернобыльскую АЭС и Славутич

Бригада Укрэнерго только вчера провела там ремонтные работы

Аварийные бригады вынуждены ехать в опасную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Линия, питающая Чернобыльскую АЭС и Славутич, в очередной раз повреждена оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада Укрэнерго отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", – говорится в сообщении.

Реклама

Ремонтная бригада Укрэнерго вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение.

Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергопитания. Также от линии, питающей атомную станцию, зависит электроснабжение жителей Славутича.

Даже после успешного ремонта и очередного восстановления электроснабжения на ЧАЭС не исключены новые случаи повреждений линий электроснабжения из-за вражеских обстрелов и пожаров.

Реклама

Что происходит на ЧАЭС