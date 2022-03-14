Оккупантами повреждена линия, питающая Чернобыльскую АЭС и Славутич

Линия, питающая Чернобыльскую АЭС и Славутич, в очередной раз повреждена оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада Укрэнерго отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", – говорится в сообщении.
Ремонтная бригада Укрэнерго вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение.
Далее по теме
Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергопитания. Также от линии, питающей атомную станцию, зависит электроснабжение жителей Славутича.
Даже после успешного ремонта и очередного восстановления электроснабжения на ЧАЭС не исключены новые случаи повреждений линий электроснабжения из-за вражеских обстрелов и пожаров.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.