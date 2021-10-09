Оккупанты 10 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного на Донбассе

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции ВСУ

На Донбассе 10 раз нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

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"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", - говорится в сообщении.

Где стреляли?

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.

наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. Возле Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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