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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты хотят использовать форму пожарных для провокаций – ГСЧС

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 марта, 18:49
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Сбор гуманитарной помощи осуществляется только через центральный офис
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине зафиксированы случаи, когда неизвестные лица пытаются завладеть форменной одеждой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

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Что происходит

В ГСЧС сообщили, что речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить как благотворительную помощь.

"Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС. Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций!" – указали в Службе.

Как отмечается, сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется только через центральный офис ГСЧС:

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"ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей! Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительные органы!".

Напомним, Генеральный штаб ВСУ доложил о военной обстановке в Украине по состоянию на 16 марта. Так, российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию.

В то же время задачи по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

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