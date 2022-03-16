Оккупанты хотят использовать форму пожарных для провокаций – ГСЧС

Сбор гуманитарной помощи осуществляется только через центральный офис

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине зафиксированы случаи, когда неизвестные лица пытаются завладеть форменной одеждой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Реклама

Что происходит

В ГСЧС сообщили, что речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить как благотворительную помощь.

"Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС. Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций!" – указали в Службе.

Как отмечается, сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется только через центральный офис ГСЧС:

Реклама

"ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей! Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительные органы!".

Напомним, Генеральный штаб ВСУ доложил о военной обстановке в Украине по состоянию на 16 марта. Так, российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию.

В то же время задачи по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Реклама

Читайте также: