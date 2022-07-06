Оккупанты хвастают, как воюют с соцсетями в Херсоне

Жителей Херсонщины оставили без правдивых новостей

Представитель оккупантов рассказал о блокировке соцсетей / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в Херсонской области заблокировали YouTube, Instagram и Viber. Об этом рассказал так называемый пресс-секретарь оккупационной администрации Сергей Мороз, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"У нас, кстати, несколько дней назад отключили YouTube, так что смотреть можно, надо только VPN включать. А так, конечно, мы теперь без ютуба, без инстаграма. Ну ничего, обходимся как-то", — заявил он.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил блокирование сервисов оккупантами.

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Также на Херсонщине заблокирован Viber. В пресс-службе сервиса подтвердили, что оккупанты оставили жителей области без общения с семьями и новостей из украинских источников.

Ситуация в Херсоне

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне грузят холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику и отправляют в направлении также временно оккупированного Крыма.

В оккупированных городах Украины у людей возникают финансовые проблемы, они не могут проводить базовые операции и покупать продукты. Поэтому в магазинах Херсона теперь вводится настоящий натуральный обмен. То есть товары обменивают на какие-то другие товары.

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"При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена", – отмечают разведчики.

Кроме того, в магазинах зафиксировали продуктовые кредиты. То есть продавцы отпускают товары взаймы, и часто под 10-20%.