Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты могут активизироваться: когда ждать повторного наступления

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 11:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас российские войска взяли паузу из-за того, что они разгромлены
Враг может атаковать сразу несколько территорий / Коллаж "Сегодня"
Враг может атаковать сразу несколько территорий / Коллаж "Сегодня"

У российских войск будет вторая попытка массового наступленияна Украину. Атаки могут продолжаться две-три недели.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Реклама

Эксперт утверждает, что пока оккупанты взяли паузу.

"Надо понимать очень четко, что будет еще одна попытка наступления с их стороны. Сейчас пока пауза. Они стоят под Киевом практически разгромлены, стоят в обороне, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, в которых у них самые большие успехи", – говорит Алексей Арестович.

Глава ОП утверждает, что враг может снова атаковать зону ООС, Мариуполь, Харьковскую область, а также территории под Киевом.

"Они настолько бестолковы, что все сделают не так, как надо снова и эти резервы полягут. Но это может занять там еще 10 дней или неделю с начала, когда они пойдут в бой. То есть я даю еще две или три недели их попыток через паузы активных наступлений. После этого они станут как "зайчики", ведь воевать будет нечем", – добавил Алексей Арестович.

Оккупанты формируют резерв для нового наступления

"Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Реклама

В генштабе отметили,что части и подразделения оккупантов продолжают попытки наступления по всем направлениям. Однако для этого не хватает сил и РФ намеревается сформировать резерв для дальнейшего нападения.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Провокации в Чернобыле, планы оккупантов и сирийские наемники: интервью с главой украинской разведки Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять