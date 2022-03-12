Оккупанты могут активизироваться: когда ждать повторного наступления

Сейчас российские войска взяли паузу из-за того, что они разгромлены

Враг может атаковать сразу несколько территорий / Коллаж "Сегодня"

У российских войск будет вторая попытка массового наступленияна Украину. Атаки могут продолжаться две-три недели.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Эксперт утверждает, что пока оккупанты взяли паузу.

"Надо понимать очень четко, что будет еще одна попытка наступления с их стороны. Сейчас пока пауза. Они стоят под Киевом практически разгромлены, стоят в обороне, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, в которых у них самые большие успехи", – говорит Алексей Арестович.

Глава ОП утверждает, что враг может снова атаковать зону ООС, Мариуполь, Харьковскую область, а также территории под Киевом.

"Они настолько бестолковы, что все сделают не так, как надо снова и эти резервы полягут. Но это может занять там еще 10 дней или неделю с начала, когда они пойдут в бой. То есть я даю еще две или три недели их попыток через паузы активных наступлений. После этого они станут как "зайчики", ведь воевать будет нечем", – добавил Алексей Арестович.

Оккупанты формируют резерв для нового наступления

"Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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В генштабе отметили,что части и подразделения оккупантов продолжают попытки наступления по всем направлениям. Однако для этого не хватает сил и РФ намеревается сформировать резерв для дальнейшего нападения.

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