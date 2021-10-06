Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Где стреляли?
- В районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
- Возле Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
- В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Боевики готовят наступление
Разведка предупреждает: под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения боевики скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.
Далее по теме
Кроме того, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.
"Оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил", – говорят украинские разведчики.
Читайте также:
- В Донецкой области нашли схрон боеприпасов и огнестрельного оружия. Тайник с оружием обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.
- На Донбассе боевики обстреляли жилые дома. Кроме того, ранили двух украинских военных.