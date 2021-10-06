Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины

Оккупанты обстреливают украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Где стреляли?

В районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Возле Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Боевики готовят наступление

Разведка предупреждает: под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения боевики скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.

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Кроме того, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил", – говорят украинские разведчики.

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