Оккупанты ночью обстреляли Чернигов, весь город остался без воды

В Чернигове вследствие ночных ударов была нарушена водопроводная сеть. В результате весь город остался без воды, а коммунальщики не знают, где произошел прорыв.
Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал".
В КП подчеркнули, что повреждение, скорее всего, большого диаметра. Из-за утечек было прекращено водоснабжение города.
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"Просьба жителям города сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановления водоснабжения", – говорится в сообщении.
В водоканале подчеркнули, что пока не устранят прорыв, воды не будет. Людей просят в частных сообщениях сообщить, если обнаружат место прорыва.
"Пока не найдем и не отремонтируем водопровод – воды не будет ни у кого!" - предупредили в водоканале.
Ситуация в Чернигове
По состоянию на утро 10 марта город оставался временно без газоснабжения.
"Перебита 500-я магистральная сеть давлением 3 мегапаскаля – это высокое давление. Есть проблема "на передке" переварить этот участок сети. Делаем усилия по переподключению газа, поскольку город закольцован. Ищем техническую возможность заведения газа из другой сети, другого ГРП", – рассказал мэр Чернигова Александр Атрошенко.
В городе и окрестностях продолжаются ожесточенные бои и обстрелы. Люди пытаются покинуть Чернигов, но гуманитарных коридоров нет.
Есть информация о четырех погибших и трех раненых из-за российских обстрелов из группы граждан, которые 9 марта пешком выбирались из Чернигова.
По данным Департамента здравоохранения ОГА, с 24 февраля по 9 марта в боях на Черниговщине погиб 171 человек, из них 77 – гражданские лица (может быть больше, такое количество тел смогли доставить в морг. - Ред.).
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