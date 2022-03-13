Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами (фото, видео)

Такие боеприпасы запрещены международными соглашениями

Оккупанты совершили очередное преступление против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

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"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвободители во всей красе. Скоты. Не люди", — отметил Белошицкий.

Фосфорные боеприпасы

Фосфорные боеприпасы — тип воспалительных или дымовых боеприпасов, снаряженный белым фосфором. Существует несколько видов подобного оружия и боеприпасов, в том числе:

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авиабомбы;

артиллерийские снаряды;

реактивные снаряды (ракеты);

минометные мины;

ручные гранаты.

При использовании против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей, оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям (Протокол III Конвенции о конкретных видах обычного оружия), запрещено к применению. Дымовые боеприпасы под действие Конвенции не подпадают.

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