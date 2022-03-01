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Оккупанты обстреляли жилые дома в Херсоне (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 12:34
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При этом наблюдается утечка газа
/ Фото: Коллаж: Сегодня

1 марта российские оккупанты в Херсоне в результате обстрелов попали снарядами в два девятиэтажных жилых дома.

Об этом сообщают в ГСЧС.

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Обстрелы в Херсоне

"1 марта в 10:53 в г. Херсон в результате обстрелов произошло попадание снарядов в два девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушены квартиры на 2 и 3 этажах и в одном из домов возник пожар", – заявили там.

Отмечается, что в результате пожара предварительно пострадали четыре человека.

При этом пожар ликвидирован и наблюдается утечка газа. От ГСЧС привлечены пять человек и одна единица техники.

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Не первая атака Херсона

Российские оккупанты 25 февраля прорвали оборону Херсона. Тогда был потерян контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города.

Однако утром 26 февраля над городом был украинский флаг. Тяжелые бои в Херсоне закончились – наши защитники отбили атаку оккупантов.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. На окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона.

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Кроме этого, сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.

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