Оккупанты обстреляли жилые дома в Херсоне (видео)

1 марта российские оккупанты в Херсоне в результате обстрелов попали снарядами в два девятиэтажных жилых дома.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Обстрелы в Херсоне
"1 марта в 10:53 в г. Херсон в результате обстрелов произошло попадание снарядов в два девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушены квартиры на 2 и 3 этажах и в одном из домов возник пожар", – заявили там.
Отмечается, что в результате пожара предварительно пострадали четыре человека.
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При этом пожар ликвидирован и наблюдается утечка газа. От ГСЧС привлечены пять человек и одна единица техники.
Не первая атака Херсона
Российские оккупанты 25 февраля прорвали оборону Херсона. Тогда был потерян контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города.
Однако утром 26 февраля над городом был украинский флаг. Тяжелые бои в Херсоне закончились – наши защитники отбили атаку оккупантов.
Напомним, по состоянию на утро 1 марта Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. На окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона.
Кроме этого, сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.