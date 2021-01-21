Оккупанты под Донецком запустили беспилотники: ВСУ обезвредили "шпионов"

Боевики дважды обстреляли позиции ОС и нарвались на ответку

Сегодня, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, неподалеку Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ.

Также неподалеку Марьинки и Красногоровки (оба населенных пунктв расположены в паре километрах к западу от Донецка. – Ред.) украинские защитники засекли пролет вражеских квадрокоптером с пересечением линии разграничения. Оба беспилотника были подавлены нашими средствами РЭБ.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обстановка в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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Напомним, с начала января на оккупированную территорию из России по железной дороге доставлено более 22 тыс. тонн горючего, а автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10".

Также сообщалось, что за прошлые сутки, 20 января, боевики дважды нарушили перемирие. Вследствие вражеских обстрелов был ранен наш военнослужащий.

Боевики регулярно нарушают перемирие на Донбассе:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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