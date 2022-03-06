Оккупанты повредили газопровод Донецк-Мариуполь: кто может остаться без газа

В настоящее время давление в газопроводе снижается

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь – все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Газа на 3 часа"

"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара. В настоящее время давление в газопроводе снижается. Газа хватит примерно на 3 часа", – написал он.

Павел Кириленко. / Фото: Укринформ

По словам Кириленко, дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему", – отметил Павел Кириленко.

Ситуация в Украине 6 марта

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении. Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

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В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов еще есть "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси.

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