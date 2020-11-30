Оккупанты превратили Крым в мекку для больных СПИДом: едут со всей России

В оккупированном Россией Крыму уровень распространения ВИЧ-инфекции серьезно превысил аналогичные данные среди расположенных по соседству субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ.
Об этом со ссылкой на подконтрольного России главврача "республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Александра Немыкина сообщает Интерфакс.
По его словам, рост заболеваемости произошел в последние годы.
"Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из (других регионов. – Ред.) Российской Федерации переезжает сюда", – сказал Немыкин.
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По данным центра, в Крыму проживают более 12 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на учете.
"Антиретровирусную терапию получало всего 3,7 тысячи человек, а на данный момент – почти 8 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели", – сказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции "Минздрава Крыма" Татьяна Богатырева.
Напомним, до оккупации жителей Крыма проверяли на ВИЧ в лаборатории на колесах.
Также сообщалось, что в Крыму молодежь устроила флешмоб против СПИДа и отменила "конец света".
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