Українська
$ 28,47
33,96
  1. Последние новости Украины

Оккупанты превратили Крым в мекку для больных СПИДом: едут со всей России

30 ноября, 16:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По распространению ВИЧ полуостров обогнал соседние регионы РФ

В оккупированном Россией Крыму уровень распространения ВИЧ-инфекции серьезно превысил аналогичные данные среди расположенных по соседству субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ.

Реклама

Об этом со ссылкой на подконтрольного России главврача "республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Александра Немыкина сообщает Интерфакс.

По его словам, рост заболеваемости произошел в последние годы.

"Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из (других регионов. – Ред.) Российской Федерации переезжает сюда", – сказал Немыкин.

Читайте также: Исповедь крымской проститутки: У меня ВИЧ, но 6 клиентам в день об этом не говорю

В тренде
Погодные качели в Украине: будет ли снег на Рождество и Новый год?
Реклама

По данным центра, в Крыму проживают более 12 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на учете.

"Антиретровирусную терапию получало всего 3,7 тысячи человек, а на данный момент – почти 8 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели", – сказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции "Минздрава Крыма" Татьяна Богатырева.

Напомним, до оккупации жителей Крыма проверяли на ВИЧ в лаборатории на колесах.

Также сообщалось, что в Крыму молодежь устроила флешмоб против СПИДа и отменила "конец света".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым ВИЧ СПИД инфекция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник
​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник "Сегодня"Украина
Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун
Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаунПолитика
Зима придет под Новый год: какой будет погода в декабре
Зима придет под Новый год: какой будет погода в декабреУкраина
Арахамия назвал
Арахамия назвал "идеальную" дату введения локдаунаУкраина
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валютыФинансы
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретов
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять