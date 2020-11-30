Оккупанты превратили Крым в мекку для больных СПИДом: едут со всей России

В оккупированном Россией Крыму уровень распространения ВИЧ-инфекции серьезно превысил аналогичные данные среди расположенных по соседству субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ.

Реклама

Об этом со ссылкой на подконтрольного России главврача "республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Александра Немыкина сообщает Интерфакс.

По его словам, рост заболеваемости произошел в последние годы.

"Мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. Мы прирастаем не только жителями Крыма, но и еще часть наших пациентов из (других регионов. – Ред.) Российской Федерации переезжает сюда", – сказал Немыкин.

Читайте также: Исповедь крымской проститутки: У меня ВИЧ, но 6 клиентам в день об этом не говорю

Реклама

По данным центра, в Крыму проживают более 12 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией, из них почти 11 тысяч стоят на учете.

"Антиретровирусную терапию получало всего 3,7 тысячи человек, а на данный момент – почти 8 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели", – сказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции "Минздрава Крыма" Татьяна Богатырева.

Напомним, до оккупации жителей Крыма проверяли на ВИЧ в лаборатории на колесах.

Также сообщалось, что в Крыму молодежь устроила флешмоб против СПИДа и отменила "конец света".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама