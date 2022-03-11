Оккупанты привлекают в свое войско "пушечное мясо" без опыта. Данные Генштаба на 16-е утро войны

Истории подвигов

Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!

Слава Україні!