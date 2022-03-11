Оккупанты привлекают в свое войско "пушечное мясо" без опыта. Данные Генштаба на 16-е утро войны

Россияне, предупредите других, что вас здесь не ждут / Коллаж "Сегодня"
Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16-х суток противостояния российскому оккупанту:
- Существенных изменений в положении наших войск и войск противника с вечера 10 марта не произошло.
- На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда . Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением.
- На территории Херсонской области враг делает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержки "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.
- Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины в Черниговской области захватчики продолжают нести существенные потери. В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.
- В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права осуществляет грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения .
- При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области, в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.