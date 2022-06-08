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"Оккупанты просили не бить и не расстреливать". Белорус рассказал о захвате плацдарма под Херсоном

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 13:36
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По словам Евгения Михасюка, у белорусов трое раненых
Евгений Михасюк рассказал, как белорусы взяли в плен россиян. Фото: коллаж "Сегодня"
Евгений Михасюк рассказал, как белорусы взяли в плен россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

Боец полка Калиновского Евгений Михасюк рассказал, что белорусские добровольцы приняли участие в сложной наступательной операции по выходу на левый берег реки Ингулец. Недавно группа белорусов была в командировке в Николаевской и Херсонской областях. В результате им удалось захватить несколько российских солдат.

Об этом сообщает издание "Наша Ніва".

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"Мы прибыли в село, организовали базу, чтобы туда могло прийти большое количество наших бойцов, и оттуда началось наступление на русские позиции. Когда готовили точку, попали под обстрел. Но это не так страшно, как может показаться", – рассказал Михасюк.

Боец полка Калиновского Евгений Михасюк

По его словам, однажды ночью в село попыталась проникнуть то ли российская разведка, то ли диверсионная группа, чтобы создать препятствия или собрать о белорусах больше информации.

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В результате ВСУ захватили часть берега реки Ингулец и продвинулись на девять километров. Белорусские подразделения принимали участие в этой крупной операции.

"Нам предстоял трудный путь – через поле, через реку, лес, чтобы захватить деревню. По нам вели огонь танки, САУ и артиллерия, мы шли по заминированным участкам. Мы выполнили поставленные задачи, хотя операция была рискованной. Также в плен попали трое россиян", — говорит белорус.

Михасюк отметил, что у белорусов также трое раненых. Один воин был ранен осколком, другой наступил на мину, еще один контужен.

"Это успех такой сложной операции. У украинцев, которые действовали рядом с нами, к сожалению, были как жертвы, так и тяжелораненые, мы помогали с их эвакуацией. Сейчас они в больницах", — рассказал боец.

Кроме того, белорусы захватили троих россиян.

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"Они подняли руки, вышли из блиндажа и сдались. Просили не бить и не расстреливать. Мы шутили: "Расслабьтесь, мы белорусы". Мне показалось, что они не совсем поняли, кто мы и зачем здесь. Ведь наши шевроны были украинскими. Мы пытались с ними поговорить, но они были очень напряжены", – подчеркнул Михасюк.

Россияне, которые сдались в плен белорусам

Он добавил, что количество полка Калиновского быстро растет, пополняются новые люди.

"Когда я вернулся на базу, то не увидел знакомых лиц. Во-первых, много людей на заданиях, а, во-вторых, много новых присоединилось", — подытожил боец.

Тихановская рассказала, сколько белорусов воюют против РФ в Украине

На стороне Украины в борьбе с российской агрессией в белорусских батальонах воюют около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Тихановская заявила, что с тех пор, когда началась война, многие в Беларуси подумали, что нужно помогать украинцам, поэтому были организованы белорусские батальоны.

"На данный момент это до 1500 человек. Они (батальоны, — ред.) разные, в разных городах, под присмотром украинской армии", — сообщила оппозиционер.

Также она добавила, что многие белорусы, желающие помочь Украине, сейчас проходят обучение в других странах, чтобы потом противостоять вместе с украинскими защитниками российским оккупантам.

При этом она не стала называть количество таких людей, и где они набираются военного опыта. Лишь только заявила, что количество белорусов, которые захотят помочь ВСУ, будет расти.

Ранее мы рассказывали, что грузинские добровольцы показали, как бьются с российскими оккупантами в Украине и отбивают их атаки. Они воюют в "Иностранном легионе". На сегодняшний день защитники борются за украинский Северодонецк.

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