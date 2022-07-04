Оккупанты трясутся над Крымским мостом: как усилили его охрану

Россияне всерьез испугались вероятного ракетного удара по Крымскому мосту. Поэтому они усилили противоракетную оборону моста баржами с уголковыми отражателями в районе арок. Об этом сообщает "Украина Сегодня".
По идее, эти баржи должны спасти Крымский мост от ракет с лазерным и радарным наведение
Пирамидальные отражатели установлены в районе острова Тузла на расстоянии 50-100 метров от автомобильной части моста.
Через Керченский мост Россия перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а также на юг Украины.
Удар по мосту
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что уничтожение Крымского моста, который соединяет временно оккупированный полуостров с Россией, сегодня не представляется возможным.
Также российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России. Пропагандист переживает за судьбу моста в Крыму. Об этом он сказал в эфире своего ток-шоу.