Оккупанты убили мэра Гостомеля

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Мэр Гостомеля Юрий Прилипко был застрелен российскими оккупантами.
Об этом сообщает в Facebook Гостомельский поселковый совет.
Дополняется...
Мэр Гостомеля Юрий Прилипко был застрелен российскими оккупантами.
Об этом сообщает в Facebook Гостомельский поселковый совет.
Дополняется...
Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).Герої не вмирають!