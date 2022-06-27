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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты ударили по Полтаве и Кременчугу

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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27 июня, 16:20
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В Полтавской области слышны взрывы
В Полтавскую область прилетели ракеты РФ
В Полтавскую область прилетели ракеты РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия снова обстреляла украинские города ракетами. Попадания зафиксированы в Кременчуге, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие.

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"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие", — написал он.

Также слышны взрывы в Полтаве и Полтавской области — это подтвердил мэр города Александр Мамай, передает Украина 24.

Ракетный удар по Киеву

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

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Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые – пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что оккупанты целились в завод им. Артема.

Накануне оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.

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