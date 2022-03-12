Оккупанты в Балаклее не пустили медиков к роженице

При родах помог местный фельдшер

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Балаклее Харьковской области не пустили медиков к роженице.

Об этом сообщил у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что произошло

По словам Геращенко, у 18-летней украинки из Балаклеи начались роды, но российские военные не пропустили к ней медиков через блокпост.

Как отмечается, на помощь роженице пришел местный фельдшер.

"Под обстрелами родилась здоровая девочка. Позже девушку с младенцем удалось госпитализировать благодаря медикам из другого района Харьковской области. Все, что они (оккупанты – ред.) умеют, – это убивать, разрушать и грабить. Неужели нет ничего святого у них?" – написал Геращенко.

Фото – Антон Геращенко.

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Напомним, СБУ перехватила разговоры оккупантов в Харькове. Стало известно, что им дали команду стрелять в гражданских.

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